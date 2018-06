ઉત્તરાખંડ હાઇકોર્ટે ઋષિકેશમાં રાફ્ટિંગ, પેરાગ્લાઇડિંગ પર લગાવી રોક

નેશનલ ડેસ્ક: જો તમે ઋષિકેશ રાફ્ટિંગ અને પેરાગ્લાઇડિંગ અને વોટર સ્પોર્ટ્સના સપના જોઈ રહ્યા હો તો થંભી જજો કારણકે હવે અહીં આ તમામ પ્રવૃતિઓ પર પ્રતિબંઘ લાગી ગયો છે. તાજેતરમાં જ ઉત્તરાખંડ હાઇકોર્ટે રિવર રાફ્ટિંગ, પેરાગ્લાઈડિંગ અને વોટર સ્પોર્ટ્સ એડવેંચર્સ પર પ્રતિબંધ લગાવી દીધો છે. આ તમામ પ્રવૃતિઓ અંતર્ગત હાઇકોર્ટે સરકારને વ્યાજબી કાનૂન અને નિયમો બનાવવા જણાવ્યું છે.

- ઉત્તરાખંડ હાઇકોર્ટના વરિષ્ઠ ન્યાયમૂર્તિ રાજીવ શર્મા અને ન્યાયમૂર્તિ લોકપાલ સિંહની ખંડપીઠ સમક્ષ કિસ્સાની સુનાવણી થઇ. ઋષિકેશમાં રહેતા હરિઓમ કશ્યપ નામના વ્યક્તિએ હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી હતી કે 2014માં ભગવતી કાલા અને વીરેન્દ્ર સિંહ ગુંસાઈને રાફ્ટિંગના કેમ્પ માટે કેટલીક શરતો સાથે મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. પણ તેમણે કોર્ટ દ્વારા આપવામાં આવેલા આદેશોનું પાલન ન કર્યું અને રાફટિંગના નામે ગંગા નદીના કિનારે કેમ્પ લગાવવાનું શરુ કરી દીધું.

- આવામાં પવિત્ર ગંગા નદીના કિનારે રોકાતા લોકો ત્યાં નોનવેજ, દારૂ અને જોરશોરથી સંગીત વગાડવાની પ્રવૃતિઓ જોવા મળી હતી. આ કારણે ન તો નદીનું પાણી ખરાબ થઇ ગયું પણ લોકો ત્યાં કચરો પણ નાખવા લાગ્યા. હકીકતમાં ગંગાને લોકો પૂજે છે અને આસ્થાનું પ્રતીક હોવાથી આ મામલે હાઇકોર્ટે હાલ તાત્કાલિક ધોરણે પ્રતિબંધ લગાવી સરકારને યોગ્ય કાયદો અને નિયમો રજૂ કરવા જણાવ્યું છે.

Uttarakhand high court banned water sports activity. This decision is taken by high court of Uttarakhand.