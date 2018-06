લટકતા સ્તંભથી લઈને જોડિયા બાળકોનું ગામ, દેશની 5 અજબ-ગજબ જગ્યાઓ

નેશનલ ડેસ્ક: ભારત એટલો બધો મોટો દેશ છે કે તેની કેટલીક માહિતી હેરાન કરનારી છે. આ અહેવાલ સાથે આપણે જાણીશું એવી 5 જગ્યાઓ વિશે, જેના વિશે ભાગ્યે જ કોઈને સંપૂર્ણ જાણકારી હશે અથવા ક્યારેય સાંભળ્યું હશે.

* લટકતા સ્તંભ - આંધ્રપ્રદેશના લેપાક્ષી મંદિરમાં લાગેલા 70 સ્તંભ હવામાં લટકતા રહે છે. લોકો અહીં આવીને સ્તંભ નીચેથી કોઈને કોઈ વસ્તુ પસાર કરીને પણ ચકાસી જુએ છે. * રૂપકુંડ - 16,500 ફૂટની ઊંચાઈએ નદીના કિનારે કેટલાયે નર-કંકાલ મળી આવ્યા હતા. માનવામાં આવે છે કે આ કંકાલ 9મી સદીના માણસોના છે. * જોડિયા બાળકોનું ગામડું - કેરળના કોડીન્હી ગામમાં 2000 પરિવાર છે, જેમાં 220 જોડિયા બાળકો છે. ડોક્ટર્સ પણ આ જુડવા બાળકોની ગૂંચવણ સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. * શનિ શિંગણાપુર - ભગવાન શનિના મંદિર માટે પ્રસિદ્ધ, મહારાષ્ટ્રના આ ગામના એક પણ મકાનમાં તાળું લગાવવામાં આવતું નથી. એટલે સુધી કે દુકાનોને દરવાજા પણ નથી હોતા, અહીં ચોરી કે ગુનાખોરીના કિસ્સા નહીં બરાબર છે. * મેગ્નેટિક હિલ - લદ્દાખનો આ પહાડી વિસ્તાર પોતે જ એક વૈજ્ઞાનિક અજુબો છે. અહીં ગાડીઓ આપમેળે ઊંચાઈ તરફ ખેંચાઈ આવે છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Top 5 unheard places of India. These are rare places one must visit for best experience.