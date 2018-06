સ્વચ્છતા અભિયાનનો અસલી ફોલોઅર, 70 લાખની ગાડીથી ઉપાડી રહ્યો છે કચરો

નેશનલ ડેસ્ક: ભોપાલમાં એક વ્યક્તિ પોતાની 70 લાખ રૂપિયાની ગાડી સાથે શહેરનો કચરો સાફ કરે છે. તેના આ પ્રયત્ન માટે લોકો તેની પ્રશંસા કરી રહ્યા છે.

કોણ છે આ વ્યક્તિ

આ વ્યક્તિનું નામ અભિનીત છે, વ્યવસાયે તે ડોક્ટર છે અને પોતાની સ્કિન ક્લિનિક ચલાવે છે. તેમની આ લકઝરી કાર તેમણે પોતાના પપ્પા માટે વેલેન્ટાઈન ડે દરમિયાન ખરીદી હતી. તેમની આ મોંઘી ગાડીનો એવો કમાલ છે કે જ્યાં પણ ઉભી રાખે છે તેને જોવા માટે લોકોનું ટોળું ભેગું થઇ જાય છે. આવામાં અભિનીતએ વિચાર્યું કે મારે આ ગાડીથી લોકોને જાગૃત કરવાનું કામ કરવું જોઈએ. પછી તેણે એક ટ્રોલી ગાડી પાછળ બાંધી અને લોકોને જાગૃત કરવા માટે રસ્તા પર ગાડી દોડાવી નાખી.

તેમની આ કારને જોવા માટે લોકો ભેગા થાય તો ત્યાં લોકોને સાફ સફાઈ બાબતે માહિતગાર કરાય છે. આટલું જ નહીં, ગાડીની પાછળ રાખેલી ટ્રોલી પર કચરો પણ ઉપાડવામાં આવે છે. અભિનીતના આ કામ માટે તેના પપ્પાનો સંપૂર્ણ સપોર્ટ છે, તેઓ કહે છે કે કારનો આથી સારો ઉપયોગ કરવો શક્ય જ નથી.

This man is using car worth 70 lacs for cleanliness. This is the most unique initiative by a young man in Bhopal.