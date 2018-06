ભૈયુજી મહારાજ પર અભિનેત્રીએ લગાવ્યો હતો 'મોહજાળ'માં ફસાવવાનો ગંભીર આરોપ

નેશનલ ડેસ્ક: જેની સામે સત્તાની શિખર પર બેસેલા લોકો પણ ઝૂકતાં હતા તેમણે આજે મોત સામે હાર માની લીધી હતી. 49 વર્ષના હાઈ પ્રોફાઈલ સંત ભૈયુજી મહારાજે મંગળવારે પોતાને ગોળી મારીને આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. ભૈયુજી મહારાજ પણ વિવાદોથી પર નહોતા. તેમણે મોટી નોકરી કરી, મોડેલિંગ કર્યું, સંત બન્યા, ટોચના નેતાઓની નજીક રહ્યા પછી એક એક્ટ્રેસે તેના પર ગંભીર આરોપ લગાવી દીધો હતો. મલ્લિકા રાજપૂત નામની આ એક્ટ્રેસે ભૈયુજી મહારાજ પર આરોપ લગાવ્યો હતો કે તેઓ તેના બાળકના પિતા છે. આટલું જ નહીં, અભિનેત્રીએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો કે ભૈયુજી મહારાજે તેને તેમના મોહજાળમાં બાંધીને રાખી હતી. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

- મલ્લિકાએ તો અહીં સુધી કહી દીધું કે ભૈયુજી મહારાજ તેને અન્ય નંબર પરથી છુપાઈને કોલ કરતા હતા અને હેરાન કરતા હતા. જો કે આ તમામ આરોપોની કોઈપણ સાબિતી આજ સુધી સામે આવી નથી. આ તમામ આરોપ મલ્લિકાએ ફેસબુક પર પોસ્ટ કર્યા હતા. મલ્લિકાએ પોતાને ફેસબુક પ્રોફાઈલ પર એક્ટ્રેસ બતાવી છે.

- મલ્લિકા રાજપૂતે ફેસબુક પર મેસેજ લખ્યો હતો કે,"ભૈયુજી મહારાજ ઢોંગી છે, ચાલબાજ છે, મેં મહેનત કરીને એક પુસ્તક લખ્યું હતું જેની 950 કોપી બે-અઢી વર્ષથી તેમની પાસે છે. નથી રિલીઝ કરી રહ્યા કે નથી પરત આપી રહ્યા."

- આ આરોપો અંગે ભૈયુજી મહારાજના પી.એ.એ જવાબ આપ્યો હતો અને કહ્યું હતું કે,"તેણી આશ્રમમાં આવતી હતી પણ આશ્રમે તેને ક્યારેય પુસ્તક લખવા સંમતિ આપી નહોતી. તેમણે કાલ્પનિક પુસ્તક લખ્યું માટે તેનું વિમોચન કરાયું નહીં. મલ્લિકા સાથેના ફોટો બાબતે તેમણે કહ્યું કે કેટલાક ફોટો આશ્રમના છે તો કેટલાક સાથે છેડછાડ કરવામાં આવી છે.

