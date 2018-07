જોધપુરમાં સપના ચૌધરીના શોમાં હોબાળો, 3 કલાકનો કાર્યક્રમ 50 મિનિટમાં જ પૂરો થયો

નેશનલ ડેસ્ક: ગુરુવારે સાંજે સપના ચૌધરીના શોમાં જોરદાર હોબાળો થયો હતો. હોબાળાને કારણે સપનાને ચાલુ શોને વચ્ચેથી જ છોડીને નીકળી જવું પડ્યું હતું. શો શરુ થતા જ દર્શકો બેકાબુ બની ગયા હતા. દરેક કોઈ સ્ટેજ પર ચડવા માંગતું હતું. સપનાએ કેટલીયેવાર દર્શકોને અપીલ કરી કે સ્ટેજથી દૂર રહો. તેણે પબ્લિકને મા, બહેન, ભાઈ, પરિવાર બધા લોકોના કસમ આપ્યા તેમ છતાં કોઈ પાછળ હટ્યું નહીં અને સ્ટેજ પર ચડવાનો પ્રયત્ન કરતા રહ્યા. લગભગ 50 મિનિટ પછી સપનાને કાર્યક્રમ છોડીને જવું પડ્યું. 3 કલાકનો કાર્યક્રમ આટલો જલ્દી પૂરો થઇ જતા દર્શકો ભડકી ઉઠ્યા હતા અને જોરદાર હોબાળો મચ્યો હતો.

* પોલીસે સુરક્ષા પુરી પાડવા માટે ના પાડી દીધી હતી

- સપના ચૌધરીને જોધપુરમાં કાર્યક્રમ કરવા માટે આયોજક સમ્પત પૂનિયાએ પોલીસ પાસે બે વાર મંજૂરી માંગી હતી. બંને વખત પૂરતો પોલીસ બંદોબસ્ત નહીં હોવાના લીધે તેમણે પરવાનગી આપવાની ના પાડી દીધી હતી. આ પછી પૂનિયાએ હાઇકોર્ટમાં અરજી કરીને સપના ચૌધરીનો પ્રોગ્રામ કરાવવા માટે પોલીસને સુરક્ષાની ખાતરી આપવા માંગ કરી હતી.

- ત્રણ દિવસ પહેલા હાઇકોર્ટે પોલીસને આદેશ આપ્યો કે તે આ કાર્યક્રમના આયોજનની મંજૂરી આપે. સાથે જ કોર્ટે કહ્યું કે ખાનગી કાર્યક્રમ હોવાના લીધે આયોજકો પાસેથી પોલીસ રકમ વસૂલી શકે છે. આ માટે પોલીસે 8.52 લાખ રૂપિયા માંગતો પત્ર આયોજકોને પકડાવી દીધો હતો.

- આયોજકે ગુરુવારે બપોર સુધીમાં 2.91 લાખ રૂપિયાનો ડ્રાફ્ટ પોલીસ પાસે જમા કરાવ્યો. આ પછી રકમ ઓછી હોવાના કારણે પોલીસે સુરક્ષા આપવા માટે મનાઈ કરી દીધી હતી. સાથે જ 2.91 લાખ રૂપિયાનો ડ્રાફ્ટ પોલીસે આયોજકોને પરત કરી દેવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. આ પછી આયોજકોએ ખાનગી કંપનીના બાઉન્સરોને ગુરુવારે સાંજે સપના ચૌધરીના કાર્યક્રમ માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થા સોંપી હતી. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

