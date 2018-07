ખરાબ હવામાન છતાં, એક ડોક્ટર અને તેમના બે સાથી દરરોજે કરી રહ્યા છે 50 અમરનાથ યાત્રીની સારવાર

નેશનલ ડેસ્કઃ અમરનાથ યાત્રાની તસવીરો એક વાર જોઈને તમને અંદાજો આવી ગયો હશે કે, પહાડો પર રસ્તો કાપવો કેટલો અઘરો છે. આ સિવાય હવામાનની સ્થિતિ રસ્તાને વધારે પડકારરૂપ બનાવી દે છે. ગુફા સુધી પહોંચવા 3880 મીટર ઉપર જાય છે ભક્તો

દર વર્ષે ખબર નહીં કેટલા ભક્તો અમરનાથની પવિત્ર ગુફા મંદિર સુધી પહોંચવા માટે 3880 મીટર ઊંચે જાય છે આ 60 દિવસની વાર્ષિક તીર્થ યાત્રા દરમિયાન દુર્ઘટનાઓનાં ઘણા સમાચાર સામે આવે છે, જેમાં ઘણા લોકોનું કબનસીબે મૃત્યુ પણ થઈ જાય છે. એક ડોક્ટર અને તેમના 2 સાથીદારો કરી રહ્યા છે સારવાર

આ વર્ષે ભક્તોને સમયસર મેડિકલ મદદ આપવાના હેતુથી 400થી વધારે ડોક્ટર અને અન્ય સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓને સ્વાસ્થ્ય વિભાગ દ્વારા ઊંચાઈ પર ઈમર્જન્સી સ્થિતિ માટે ટ્રેઈનિંગ આપવામાં આવી છે. મેડિકલ ટીમ પાછી આવી ગઈ છતા ડો. માગરે અને તેના આક ફાર્માસિસ્ટ તથા એક નર્સિંગ એટેન્ડી, ત્યાં રહીને જરૂરિયાતમંદ મુસાફરોની સારવાર કરી રહ્યા છે. યાત્રામાં આફત આવેલી હોવા છતાં ડો. માગરે દરરોજે લગભગ 50 દર્દીઓનો ઈલાજ કરે છે. આ વખતે 7 લોકોનાં થયા છે મોત

મીડિયા અહેવાલો અનુસાર, આ વખતે યાત્રામાં વિવિધ કારણોને લઈને 7 લોકોનો મોત થઈ ગયા છે. આંધ્ર પ્રદેશના 75 વર્ષીય થોટા રાધનામની બાલતાલમાં તથા રાશા કૃષ્ણ શાસ્ત્રીની ગુફામાં હાર્ટ એટેક આવતા મોત થયું છે. આ ઉપરાંક પુષ્કર જોશી નામના વ્યક્તિનું મોત બરારીમાર્ગ અને રેલપથરી વચ્ચે એક પથ્થર વાગતા થયું છે. આ સાથે જ ત્યાં ઓક્સિજનનું દબાણ સતત ઓછું હોવાના કારણે લોકોને સૂતી વખતે શ્વાસ રૂંધાય છે. શું કહે છે ડો. માગરે?

ડો. માગરેએ કહ્યું, 'દર્દીઓને લાગે છે કે, તેમના ફેફસા ફાટી જશે અને એટલા માટે તેઓ વધારે હવા માટે ટેન્ટ ખોલી નાખે છે, જેના કારણે આખી રાત ઠંડીનો સામનો કરવો પડે છે.' 25 ઓક્સિજન સિલેન્ડર, એક ઓક્સિજન કોન્સેન્ટ્રેટર(જે ઓક્સિજન પેદા કરે છે), દર્દીનું ઓક્સિજન સેચુરેશન ચેક કરવા માટે ઓક્સિમેટ્રિક મશીન તથા એક હાઈપો બેગ(આ ઉપકરણની મદદથી ઈમર્જન્સી સ્થિતિમાં દર્દીનો શ્વાસ 15 સેકન્ડમાં પાછો લાવી શકાય છે)ની સાથે ડો. માગરે અને તેમની ટીમ દર્દીની દેખરેખ કરવામાં લાગેલી છે. દુનિયામાં પહેલીવાર એક પિતા બની ગયો 'માતા', દીકરીને કરાવ્યું બ્રેસ્ટ–ફિડિંગ

