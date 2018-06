ATMમાં ઉંદરોએ 10 કે 20 હજાર નહીં પણ એકસાથે 12 લાખ રૂપિયાની રકમ 'કોતરી' નાખી

નેશનલ ડેસ્ક: અસમના તિકસુકીયામાં સ્ટેટ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયાના એટીએમમાં ઉંદરોએ 10 કે 20 હજાર નહીં પણ 12 લાખ રૂપિયાની માતબર રકમની ચલણી નોટ કોતરી નાખી છે. બતાવાઈ રહ્યું છે કે આ કિસ્સો 11 જૂને સામે આવ્યો હતો. જયારે આ સમગ્ર ઘટનાના ફોટો કોઈએ સોશિયલ મીડિયા પર નાખ્યા હતા અને વાયરલ થઇ ગયા હતા. આખરે ક્યા ધર્મને માને છે ઉત્તર કોરિયાના 'તાનાશાહ' કિમ જોંગ?

- તિકસુકીયામાં એટીએમ મશીનના બંધ થવાની ફરિયાદ આવી હતી. આ બાબતે કર્મચારીઓ મશીન રીપેર કરવા પહોંચ્યા હતા. જયારે મશીન ખોલવામાં આવ્યું તો કર્મચારીઓ હેરાન રહી ગયા હતા. તેમણે જોયું કે 500 અને 2000ની નોટ મશીનમાં ઉંદરોએ કોતરી નાખી છે. આ બાબતે એક બેન્ક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે તિકસુકીયાના લૈપૂલી વિસ્તારમાં એટીએમ 20 મેથી ટેક્નિકલ કારણોસર બંધ થઇ ગયું હતું.

- બેન્ક અધિકારીએ આ ઘટનાની ખરાઈ કરતા કહ્યું કે 12 લાખ 38 હજારની કરન્સી નોટ ઉંદરો કોતરી ગયા છે. માત્ર 17 લાખની કિંમતની ચલણી નોટો બચી શકી છે. આ ઘટનાની તપાસ બાબતે એક FIR પણ દાખલ કરવામાં આવી છે. જોકે કેટલાક લોકોએ આ ઘટના બાબતે શંકા જાહેર કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે 20 મેએ એટીએમ બંધ થયું અને એક મહિના પછી મિકેનિક મશીન સરખું કરવા પહોંચ્યા હતા.

Rats destroyed 12 lacs in Assam from ATM. Mouse ate lakhs of rupees in sbi bank atm.