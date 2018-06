પોલીસવાળાએ પોતાની જ પત્નીને પીટવાની લેખિતમાં મંજૂરી માંગી

નેશનલ ડેસ્ક: છત્તીસગઢમાં એક ઘણો જ ચિત્ર-વિચિત્ર કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં એક પોલીસવાળાએ પોતાની જ પત્નીને પીટવાની મંજૂરી માંગી છે. જી હા, આ માટે તેણે કાયદેસર રીતે એક પત્ર લખતા પોલીસ અધિક્ષક પાસે આ બાબતે મંજૂરી માંગી છે. પહેલીવાર સાંભળતા લોકોને મજાક લાગી પણ આ હકીકત તરીકે સામે આવી હતી.

- આ દિવસોમાં છત્તીસગઢમાં પોતાની માંગોને લઈને પોલીસકર્મચારીઓ આંદોલન કરી રહ્યા છે. આ દરમિયાન એક રોચક સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહીં પોલીસ વિભાગના આંદોલન દરમિયાન રાયગઢ જિલ્લામાં એક પોલીસમાં કરતા પતિએ પોલીસ અધિક્ષકને આવેદન આપીને તેની પત્નીને પીટવા માટેની મંજૂરી માંગી છે.

- પોલીસ ઓફિસર સંજય સિંહે પોતાના આવેદનમાં લખ્યું છે કે,'પોતાની માંગણીઓને લઈને પોલીસ કર્મચારીઓ સહપરિવાર સાથે વિરોધ પ્રદર્શનમાં સામેલ થઇ રહ્યા છે. આ આંદોલનમાં મારી પત્ની પણ સામેલ થવા માંગે છે, જોકે હું નથી ઈચ્છતો કે તે ધરણા પ્રદર્શનમાં સામેલ થાય, એટલા માટે મારી પત્નીને રોકવા મને તેની મારપીટ કરવાની પરવાનગી આપો.'

- સાથે જ પતિએ આવેદનમાં લખ્યું છે કે,'મારી પત્નીનું પિયર રાજનૈતિક લોકો સાથે સંબંધિત છે જેના કારણે મારા પર અપરાધિક મામલો નોંધાઈ શકે છે.' પોલીસમેનનો આ પત્ર આખા જિલ્લામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યો છે. માત્ર આટલું જ નહીં હવે પત્ર સોશિયલ મીડિયા ઉપર પણ વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

Police man asked permission writing a letter to senior for beating his wife. Interesting incident of police in Chhattisgarh.