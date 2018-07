હવે ડાયપર પહેરી પાયલટ રાફેલ ફાઈટર વિમાન ઉડાડશે, ફ્રાન્સ પાસેથી ખરીદવામાં આવી રહેલા 36 વિમાનો માટે હવાઈદળના અધિકારીઓની સ્પષ્ટતા

નવી દિલ્હી: કેન્દ્ર સરકારે હવાઈદળ માટે 110 ફાઈટર વિમાન ખરીદવાની છે. આ વિમાનોની ખરીદી પહેલા ભારતે આંતરરાષ્ટ્રીય કંપનીઓને એક રસપ્રદ સવાલ કર્યો છે. હવાઈદળે વિમાન કંપનીઓને પૂછ્યું કે ફ્લાઈટ દરમિયાન જો પાયલટને શૌચ લાગે તો તેના માટે કોકપીટમાં શું વ્યવસ્થા છે ? શું તેને ઓનબોર્ડ રાખવા માટે કોઈ વિશેષ વ્યવસ્થા હશે ? જવાબમાં ખબર પડી કે પાયલટ ડાયપર પહેરીને વિમાનમાં ઉડ્ડયન કરશે. હવાઈદળના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ફ્રાન્સમાંથી ખરીદવામાં આવી રહેલા 36 રાફેલ વિમાનો પાયલટ ડાયપર પહેરીને ઉડાવશે.

- રાફેલ 10થી 12 ક્લાક હવામાં રહી શકે છે. ફ્રાન્સે તાજેતરમાં જ એવા અનેક મિશન કર્યા છે, જેમાં રાફેલે લાંબા ઉડ્ડયન કર્યા હોય. એવામાં સ્વાભાવિક છે કે પાયલટ માટે નેચર કોલની વ્યવસ્થા રાખી હોય. નવા વિમાનોને મેક ઈન ઈન્ડિયા હેઠળ બનાવવા માટે જાહેર કરાયેલી રિક્વેસ્ટ ફોર ઈન્ફર્મેશનમાં હવાઈદળે અનેક જરૂરિયાતો ગણાવી છે. તેની 20મી જરૂરિયાત કોકપીટની સુવિધાઓ અંગે જ છે.

- હવાઈદળના અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે ફાઈટર ફ્લાઈંગ ખૂબ જ ડિમાંડિગ થવા લાગી છે અને કોકપિટનું સુવિધાજનક હોવું જરૂરી છે. ઓવરઓલ કહેવાતી પાયલટની વરદી, માથા પર હેલમેટ અને નાક અને મોં પર રખાતી ઓક્સીજનની નળીથી જકડાયેલા પાયલટ માટે ફાઈટરનું ઉડ્ડયન ઘણું જ મુશ્કેલ હોય ચે. એવામાં ઉડ્ડયન સમય વધતો જવાથી કુદરી જરૂરિયાતો અંગે વિશેષ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ.

- સરકારે વિમાન કંપનીઓને એમ પણ પૂછ્યું છે કે તેમના જેટમાં ઓક્સિજન પેદા કરવા માટે શું વ્યવસ્થા હશે. તે ઓનબોર્ડ ઓક્સીજન જનરેટિંગ સિસ્ટમ કેટલાક ક્લાક માટે પર્યાપ્ત ઓક્સીજન પેદા કરી શકશે.

Pilots of Rafale fighter plane will wear diapers while flying jets. This is the interesting question being asked by Air force to foreign companies.