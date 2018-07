હવે પતિ-પત્નીના તૂટતા સંબંધોની દિલ્હીમાં સારવાર, ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હ્યુમન બિહેવિયર એન્ડ એલાઇડ સાયન્સિસની પહેલ

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના દિલશાદ ગાર્ડન ખાતેના ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ હ્યુમન એન્ડ એલાઇડ સાયન્સિસ (ઇહબાસ)માં હવે માનસિક દર્દીઓની સાથે પતિ-પત્ની સહિતના લોકોના તૂટતા અને વિખેરાતા સંબંધોને જોડવાની પણ સારવાર થશે. સાંભળવામાં અજીબ વાત લાગે છે પણ છે સાચી. કાંઇ આવું જ પ્લાનિંગ અહીંના ડોક્ટરો કરી રહ્યા છે. આ પ્રોજેક્ટને ક્રાઇસિસ ઇન્ટરવેન્શન (સીઆઇયુ) નામ આપવામાં આવ્યું છે. અહીંના ડોક્ટરોનો દાવો છે કે અત્યારે દેશની કોઇ પણ ખાનગી કે સરકારી સંસ્થામાં આ પ્રકારની વ્યવસ્થા નથી.

- અધિકારીઓનું કહેવું છે કે તેની સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેશન પ્રોસિજર તૈયાર કરવામાં આવી રહી છે. શરૂઆતમાં ટ્રાયલ બેઝિક પર ત્રણ મહિના માટે પ્રોજેક્ટ ચાલુ રખાશે. સફળતા પછી વધુ લંબાવાશે. આ સીઆઇયુમાં પાંચ બેડ રખાશે. ડોક્ટરોએ કહ્યું અહીં દામ્પત્યજીવનમાં તિરાડ પડવાની સ્થિતિવાળા પતિ-પત્ની પરસ્પર સંબંધ ધરાવનારા લોકોને ઘર જેવું વાતાવરણ આપી મનોવિજ્ઞાનીઓ તેમને ભાવનાત્મક સપોર્ટ આપશે. સામાન્ય રીતે ભાવનાત્મક સપોર્ટની જરૂર ત્યારે હોય છે, જ્યારે ઘરકંકાશ કે પરસ્પરની ઝઘડાને કારણે સંબંધ તૂટવાને આરે આવી જાય છે.

કયા લોકોની સારવાર થશે

- પતિ-પત્ની, પ્રેમી-પ્રેમિકા, પિતા-પુત્ર, માતા-પુત્રી, માતા-પુત્ર, પિતા-પુત્રી, સાસુ-વહુ સહિતના લોકો જેમનામાં પરસ્પર મતભેદ સર્જાયા હોય તેવા લોકોને પ્રાથમિકતા અપાશે તેમ ડોક્ટરોએ જણાવ્યું છે. અહીંના મેનેજમેન્ટનું કહેવું છે કે આ જ એ સંંબંધો છે જેમાં લોકોને સૌથી વધુ લાગણીશીલ સપોર્ટની જરૂર પડે છે.

