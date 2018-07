હવે કોઈપણ મુસાફર ટ્રેનમાં મળતા ભોજન અને પેકિંગને ઓનલાઇન જોઈ શકશે

નેશનલ ડેસ્કઃ ઇન્ડિયન રેલવે કેટરિંગ એન્ડ ટૂરિઝમ કોર્પોરેશન (આઈઆરસીટીસી)એ એક લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ફેસિલિટી બનાવી છે જેમાં મુસાફરોને એ જોવાની પરવાનગી મળશે કે ટ્રેનોમાં તેમને કેવું જમવાનું પીરસવામાં આવી રહ્યું છે અને તે રસોડામાં કેવી રીતે પેક થાય છે. જણાવી દઈએ કે રેલવે મંત્રી પિયુષ ગોયેલે તાજેતરમાં જ એક સમીક્ષા બેઠકમાં આ પ્રકારની સુવિધાનો પ્રસ્તાવ આપ્યો હતો.

- આઈઆરસીટીસીના એક રિપોર્ટ મુજબ રેલવે બોર્ડના ચેરમેન અશ્વિની લોહાણીએ બુધવારે આઈઆરસીટીસીની વેબસાઈટ પર રસોડામાં ખાવાની તૈયારીઓના લાઈવ સ્ટ્રીમિંગનું ઉદ્ઘાટન કર્યું હતું. આવું કરવા માટે આઈઆરસીટીસીએ પહેલા એક આર્ટિફિશિયલ ઉપકરણ લોન્ચ કર્યું, જે સ્વચ્છતા સ્તરે આવતી મુશ્કેલીઓ બાબતે જાણકારી મેળવશે. તેમણે કહ્યું છે કે તેને એક કૃત્રિમ બુદ્ધિ અને દ્રષ્ટિ કમ્પ્યુટિંગ કંપની વોબોટના સહયોગથી વિકસિત કરવામાં આવ્યું છે.

- તેમણે કહ્યું કે આઈઆરસીટીસી રસોઈમાં પકાવવામાં આવેલા ભોજનની ગુણવત્તામાં પારદર્શકતા અને વિશ્વાસ વધારવા માટે લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ એક લાંબી સફર ખેડશે. તેમણે જણાવ્યું કે ગેલેરી લિંક અંતર્ગત આઈઆરસીટીસીની વેબસાઈટ પર જઈને કોઈપણ વ્યક્તિ લાઈવ સ્ટ્રીમિંગનો ઉપયોગ કરી શકે છે. જણાવી દઈએ કે એક દિવસમાં 17 રાજધાની ટ્રેનો, શતાબ્દિ અને દુરંતો ટ્રેનોમાં લગભગ 10 હજાર લોકોને ભોજન આપવામાં આવે છે.

Now any passenger can watch live streaming of railway kitchen. New facility announced to win trust of passengers travelling by Indian railways.