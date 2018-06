મુંબઈ વિમાન દુર્ઘટના: આવું ન થયું હોત તો 50થી વધુ લોકો જીવ ગુમાવી બેસતા

નેશનલ ડેસ્ક: મુંબઈના સર્વોદય નગરમાં ગુરુવારે બપોરે થયેલી વિમાન દુર્ઘટનામાં પાંચ લોકોની જગ્યાએ પચાસ લોકોનો પણ જીવ જઈ શકે એમ હતો. હકીકતમાં વિમાન જે અન્ડર કન્સ્ટ્રક્શન બિલ્ડીંગ સાથે અથડાયું હતું, ત્યાં કેટલાયે મજૂર કામ કરી રહ્યા હતા. પણ વરસાદ હોવાના કારણે અને લંચ બ્રેક પડતા મોટાભાગના મજૂરો અકસ્માતની થોડી મિનિટો પહેલા જ ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા, જેના લીધે 50થી વધુ લોકોનો જીવ બચી ગયો હતો. જોકે ત્રણ મજૂરોને નાની-મોટી ઈજાઓ પહોંચી હતી.

- જાણકારી મુજબ, નિર્માણ પામતી ઇમારતમાં 40થી વધુ મજૂર કામ કરી રહ્યા હતા. બપોરનો સમય હતો. આ જ દરમિયાન થોડો વરસાદ શરુ થઇ ગયો અને લંચ બ્રેક પણ પડી ગયો હતો. આ કારણે મોટાભાગના મજૂર લંચ કરવા માટે બિલ્ડિંગની બહાર નીકળી ગયા હતા, ત્યાં જ આ વિમાન દુર્ઘટના ઘટી હતી.

- જણાવી દઈએ કે આ ઘટનામાં એક પાયલટ, ત્રણ પેસેન્જર અને એક નાગરિકનું મોત થયું હતું. મોતને ભેટેલા લોકોના મૃતદેહ તેમના પરિવારને સોંપી દેવાયા છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Mumbai Plane crash may have caused heavy damage if this may happen. This is about mumbai plane crash.