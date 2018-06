મુકેશ અંબાણીના ઘરે રોજ કેફે મૈસુરમાંથી જાય છે ઈડલી-સાંભર-ચટણીનું પાર્સલ

મુંબઈ: મુંબઇ સહિત મહારાષ્ટ્રમાં પ્લાસ્ટિક પર પ્રતિબંધના લીધે ખાણીપીણીના શોખીનોને પણ મુશ્કેલી પડી રહી છે. મુંબઈના માટુંગા સ્થિત કેફે મૈસુરના ઈડલી સાંભર ચટણી પ્રસિદ્ધ છે. દેશના સૌથી શ્રીમંત ઉદ્યોગપતિ મુકેશ અંબાણીના ઘરે રોજ આ હોટેલમાંથી ઈડલી-સાંભર-ચટણીનું પાર્સલ જાય છે.

જોકે શનિવારથી પ્લાસ્ટિક બંધીને લીધે તેમના ઘરેથી પાર્સલ માટે સ્ટીલના ડબ્બા મોકલવામાં આવે છે, તેવી માહિતી હોટલે આપી હતી.

- જોકે ઘણા બધા લોકોએ તો ઘરેથી કશું જ ન લાવતાં ખાલી હાથે પાછા જવું પડ્યું હતું.પ્લાસ્ટિક બંધી પછી બ્રાન્ડેડ અને નોન- બ્રાન્ડ પેકેજ્ડ પ્રોડક્ટ્સના વેચાણ બાબતે અનેક દુકાનદારોમાં મૂંઝવણ છે. દા.ત. વેફર્સ, સેવ, ચેવડો જેવી પ્રોડક્ટોના પેકિંગ પર બંધી નથી.

- બીજી બાજુ પોતે ઉત્પાદન કરીને પેકેજિંગ કરી વેચાણ માટે બજારમાં મૂકવામાં આવેલી બ્રાન્ડ્સના પ્લાસ્ટિક પર બંધી છે. જોકે દુકાનદારોને સત્તાવાળા પાસેથી આ અંગે અચૂક માહિતી નહીં મળતાં તેઓ મૂંઝાવાયા છે.

- રવિવારે રજા હોવાથી મુંબઈ સહિત રાજ્યમાં ઝાઝી કાર્યવાહી થઈ હોય એવું જોવા મળ્યું નહોતું. જોકે સોમવારથી કડક અમલ કરાશે એવું જણાય છે. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Mukesh Ambani do like south Indian food from cafe Mysore. This is the place from where Ambani family do get parcel.