આ છે ભારતની સૌથી સ્ટ્રોંગ મહિલા, સોફ્ટવેર એન્જિનિયરથી બની ગઈ સિક્સ પેક ગર્લ

નેશનલ ડેસ્ક: વાત છે પ્રિયંકા વૈશ્યની, જેણે વર્લ્ડ સ્ટ્રોંગમેન લીગમાં 28મુ સ્થાન મેળવ્યું છે, આ સિવાય આ સ્પર્ધામાં વર્લ્ડ મસલ લિસ્ટમાં પોતાની જગ્યા બનાવનાર પહેલી ભારતીય મહિલા છે. મોટાભાગની હોટેલના બેડ પર શા માટે સફેદ રંગની જ ચાદર પાથરવામાં આવે છે?

કોણ છે પ્રિયંકા

25 વર્ષની પ્રિયંકાએ પોતાના કરિયરની શરૂઆત મુંબઈના સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકે શરુ કર્યું હતું. નોકરી ઠીકઠાક હતી પણ જીવનમાં કઈંક મોટું કરવા માંગતી હતી. ફિટનેસ ફિલ્ડમાં પોતાને સાબિત કરવાનું પ્લાનિંગ કર્યું. તેણીની મુલાકાત બોડી બિલ્ડિંગમાં પોતાનું નામ કમાનાર પ્રમોદ ભાટી સાથે થઇ, તેમણે પ્રિયંકાને ઘણું પ્રોત્સાહન આપ્યું અને ઘણું સારું રિઝલ્ટ આવ્યું.

છોડી દીધી નોકરી

પ્રિયંકાએ નોકરી છોડીને બાઈસેપ્સ અને એબ્સ પર કામ કરવાનું શરુ કર્યું. તેની અસર ધીમેથી જોવા મળી, 3 વર્ષની આકરી ટ્રેનિંગ દરમિયાન તેણે ઘણા એવોર્ડસ પોતાના નામે કર્યા, જેમાં સ્ટ્રોંગમેન ઇન્ડિયા સહિત 4 નેશનલ એવોર્ડ પણ સામેલ છે, તેણી ભોજપુરના ફિટનેસ ક્લબમાં ટ્રેનર તરીકે કામ કરે છે અને કહે છે કે મારી પાસે 6 ફિગરવાળી સેલેરી નથી પણ 6 પેક્સ એબ્સ બનાવી લીધા છે. આજે તેમની ડાયેટમાં મહિને લગભગ 20 હજાર રૂપિયાનો ખર્ચ આવે છે.

