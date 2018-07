મુંબઈ: પુલ પડતો જોઈ ડ્રાઈવરે અચાનક રોકી ટ્રેન, સમયસૂચકતાથી બચ્યા કેટલાયે લોકોના જીવ

નેશનલ ડેસ્કઃ 'રોજની જેમ આ પણ સામાન્ય દિવસ હતો. હું અંધેરીથી ગાડી લઈને આગળ વધ્યો ત્યાં જ મેં બ્રિજના એક ભાગને અચાનક પડતા જોયો. મેં તરત ઇમર્જન્સી બ્રેક લગાવી દીધી. ત્યાં જ પુલનો એક મોટો ભાગ એકાએક પડી ગયો. ટ્રેન પુલથી 50-60 મીટર પહેલા ઉભી રહી ગઈ હતી.', આવું કહેવું છે 27 વર્ષથી લોકલ ટ્રેનને મુંબઈના પાટાઓ પર દોડાવતા ચંદ્રશેખર સાવંતનું. તેમની સુઝબુઝના લીધે મંગળવારે સવારે એક મોટો અકસ્માત ટળી ગયો હતો.

- સાવંતને અસલી હીરો બતાવતા રેલમંત્રી પિયુષ ગોયેલે 5 લાખ રૂપિયાના ઈનામની જાહેરાત કરી હતી. જો સાવંતે ઇમર્જન્સી બ્રેક ન લગાવી હોત તો બ્રિજનો કાટમાળ લોકલ ટ્રેન પર પડતો અને કેટલાયે લોકોએ જીવ ગુમાવી દીધો હોત. સાવંતે ટ્રેન રોક્યા બાદ ઓવરબ્રિજ પડવાની જાણકારી અધિકારીઓને આપી. આ પછી તમામ લોકલ ટ્રેનને જે તે જગ્યાએ જ રોકી દેવામાં આવી હતી. તે બોરીવલીથી 7.08 વાગ્યાની ટ્રેન લઈને ચર્ચગેટ માટે નીકળા હતા.

* રેલવે અને બીએમસીએ હાથ ઊંચા કરી લીધા

અકસ્માત પછી બીએમસીના એક ઉચ્ચ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પુલ બીએમસીએ બનાવ્યો હતો પણ તેની જવાબદારી રેલવેની હતી. ત્યાં જ રેલવેના રવિન્દ્ર ભાપકરે કહ્યું કે પુલના સમારકામની જવાબદારી બીએમસીની છે.

Local Train Driver who saved lives got reward of five lakh rupees. This incident saved lives and rewarded by government.