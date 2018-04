આ ભાઈએ પાળી છે દુર્લભ ગરોળીઓ, ખર્ચ્યા 2 લાખ રૂપિયા

- મધ્ય પ્રદેશના ઇન્દોરમાં એક જ્યૂસની દુકાનમાં - હમણાંથી ભારે ભીડ જોવા મળે છે

- આ ભીડ જ્યૂસ પીવા માટેની નહીં

- બલકે ગરોળીઓ જોવાની હોય છે

- વાત એવી છેકે આ જ્યૂસશૉપના માલિક રાજુ સાગરને અજીબોગરીબ શોખ છે

- રાજુનો આ શોખ છે દુર્લભ ગરોળીઓ પાળવાનો!

- ગરોળીનું નામ સાંભળતાં જ ઘણા લોકો છળી મરે છે

- પરંતુ આ રાજુભાઈએ ગરોળીઓ પાછળ પૂરા 2 લાખ રૂપિયા ખર્ચ્યા છે!

- વાત એવી છે કે હાલમાં જ રાજુએ આફ્રિકન ઇગુઆના ખરીદ્યાં છે

- દેખાવમાં ભયાનક લાગતી આ ગરોળી સાડા ચાર ફૂટ લાંબી છે

- જ્યારે રાજુને ખબર પડી કે મુંબઇમાં દુર્લભ ઇગુઆના ગરોળી આવી છે - ત્યારે તે મુંબઈ ઊપડી ગયો આ ગરોળી ખરીદવા માટે

- રાજુએ બીજી એક નાની ઇગુઆના પણ ખરીદી છે

- આ ઇગુઆનાના શરીર પર જાતભાતની ડિઝાઇન છે - તેનો કલર અને દેખાવ ઘણો જુદો છે

- મજાની વાત એ છે કે - આ ગરોળી વેજિટેરિયન છે

- આ ઇગુઆના ગરોળી ખાવામાં કાકડી, ગાજર, પાલક જેવાં શાકભાજી ખાય છે

- ગરોળીના માલિક રાજુના કહેવા પ્રમાણે - આ ગરોળી કોઇને નુકશાન નથી પહોંચાડતી

- થોડા દિવસોમાં જ આ ઇગુઆના એટલાં પોપ્યુલર થઈ ગયા છે કે લોકો દૂર દૂરથી તેને જોવા આવે છે

- થોડા વધારે ડેરિંગવાળા લોકો તો - આ ગરોળીને પોતાના ખભા પર લઇને ફોટા પણ પડાવે છે

- આ ઉપરાંત પણ રાજુ સાગર પાસે અન્ય પાળતુ ગરોળીઓ છે

