પરીક્ષામાં ચોરી કરવાનો આઇડિયા સુપર્બ હતો, પરંતુ થઈ ગયો લોચો

- પરીક્ષા આપવા પહોંચેલા સ્ટુડન્ટને ચોરી પહેલાં જ શિક્ષકે પકડ્યો

- વિદ્યાર્થીએ ગળામાં એક મોટું માદળિયું પહેર્યું હતું

- એક્ઝામ પેપર મળતાં જ આ વિદ્યાર્થી દર થોડીવારે ગળા તરફ જોઈ રહ્યો હતો

- આ જોઇને cctv રૂમમાં બેઠેલા શિક્ષકને આ વિદ્યાર્થી ઉપર ડાઉટ ગયો

- વિદ્યાર્થીની તપાસ કરવામાં આવી તો - ગળામાં પહેરેલા માદળિયામાંથી નીકળ્યો - આખેઆખો કસ્ટમાઇઝ્ડ મોબાઇલ ફોન!

- એક મહિના પહેલાંની સમગ્ર ઘટના ઉત્તર પ્રદેશની છે

- આ જોઇને વધુ એક વખત ઉત્તર પ્રદેશની ખાડે ગયેલી શિક્ષણ વ્યવસ્થાનો ચહેરો છત્તો થાય છે

Idea to steal the exam was superb but it was a rift, customized mobile phone in exam paper in school but under cctv thief boy arrested