આ ગામમાં રહસ્યમ રીતે 200 વાંદરાઓ મૃત્યુ પામ્યા

રહસ્યમય રીતે અત્યાર સુધી 200 વાંદરાઓ મૃત્યુ પામ્યાં છે આ ગામમાં. ગામ છે ઉત્તર પ્રદેશમાં આવેલું અમરોહા. અહીં વાંદરાઓની સંખ્યા ઘણી બધી છે પરંતુ - કેટલાક સમયથી અહીં વાંદરાઓ કોઇ રહસ્યમય બીમારીના કારણે મૃત્યુ પામે છે. બીમારી શું છે એ હજી સુધી કોઇને ખ્યાલ નથી આવ્યો.

200 જેટલા વાંદરાઓના મૃત્યુના કારણે, ગામના લોકોમાં ડરનો માહોલ ઊભો થયો છે કારણ કે - ગામના લોકોને જે બીમારીથી વાંદરા મૃત્યુ પામે છે - તે બીમારીનો શિકાર ગામલોકો પણ થઈ શકે છે.

દુઃખની વાત એ છે કે આટલી મોટી સંખ્યામાં વાંદરાંનાં ભેદી મોત થવા છતાં સત્તાધીશોનું રૂંવાડુંય ફરક્યું નથી.

