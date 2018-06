ભારતીય ટ્રેન વાદળી નહીં, હવે ઘાટા પીળા અને બ્રાઉન કલરમાં દોડતી જોવા મળશે

નેશનલ ડેસ્ક: રેલયાત્રિકોને સારા પ્રવાસનો અનુભવ કરાવવા માટે ભારતીય રેલવેએ કમર કસી લીધી છે. રેલ મંત્રાલય હવે રેલવેના રંગ-રૂપને બદલવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે. અત્યાર સુધી ટ્રેનોને વાદળી રંગમાં જોવામાં આવતી હતી. હવે ટ્રેન ઘાટા પીળા અને બ્રાઉન કલરમાં દોડતી જોવા મળશે.

- આ પરિવર્તનની પહેલી અસર દિલ્હી-પઠાણકોટ એક્સપ્રેસમાં દેખાશે, જેમાં કુલ 16 કોચ છે. બતાવાઈ રહ્યું છે કે જૂનના અંત સુધીમાં આ ટ્રેનનો રંગ સંપૂર્ણ રીતે બદલી નાખવામાં આવશે. આ સ્કીમ અંતર્ગત કુલ 30 હજાર કોચને નવા રંગથી રંગવામાં આવશે.

- માત્ર રંગ જ નહીં, પણ રેલમાં હવે આરામદાયક સીટ અને વૈક્યૂમ બાથરૂમ બનાવવા માટે પણ રેલવેએ પગલાં ભર્યા છે. સાથે જ યાત્રિકોની સુવિધા વધારવા માટે હવે સીટ પર મોબાઈલ ચાર્જર આપવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. જોકે, આ મેલ અને એક્સપ્રેસ ટ્રેનોને જ નવા રંગમાં રૂપાંતર કરવામાં આવશે. રાજધાની, શતાબ્દી, દુરંતો જેવું ટ્રેન પહેલાણી જેમ જ પોતાના લૂકમાં દોડતી જોવા મળશે.

- સિનિયર રેલ અધિકારીના જણાવ્યા અનુસાર, રેલ મંત્રી પિયુષ ગોયેલની મંજૂરી મળ્યા બાદ હવે કોચને રંગવાનું કામ જોરશોરથી ચાલી રહ્યું છે.

- લગભગ 2 દશકા એટલે કે 20 વર્ષ બાદ ભારતીય ટ્રેનોનો રંગ બદલાઈ રહ્યો છે. આથી પહેલા ઘાટા લાલ રંગથી રેલવે વાદળી રંગ તરફ વળ્યું હતું.

