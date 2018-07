ગોલ્ડન ગ્લોબલ રેસમાં ચૂંટાયેલ એકમાત્ર ભારતીય નેવીના કમાન્ડર, દરિયામાં 311 દિવસમાં સમગ્ર વિશ્વની પરિક્રમાનું લક્ષ્ય

નેશનલ ડેસ્ક: 1 નવેમ્બર 2012ના રોજ નૌકાદળના કમાન્ડર અભિલાષ એકલા પોતાની હોડીમાં 30 હજાર કિમી.ની વિશ્વની પરિક્રમા કરવા નીકળ્યા હતા. એપ્રિલ 2013માં જ્યારે તેઓ મુંબઇ પરત થયા ત્યારે ગેટવે ઓફ ઇન્ડિયા પર તેમનું સ્વાગત તત્કાલીન રાષ્ટ્રપતિ પ્રણવ મુખરજીએ કર્યું હતું. કસોટી એવી થઈ હતી કે મુંબઇથી 70 સમુદ્રીય માઇલની જ યાત્રા કરી ત્યારે નીલમ તોફાનમાં ફસાઇ ગયા. પરંતુ હિંમત ન હારી અને આગળ વધતા ગયા. તોફાન સામે તેમના ધૈર્યની 15 દિવસ સુધી લડાઇ ચાલી. હવે તેઓ એકલા એવા એશિયન છે જે ગોલ્ડન ગ્લોબ રેસમાં ભાગ લેવા ગયા છે. થોડા સમય પહેલાં તેમણે ફ્રાન્સથી યાત્રા શરૂ કરી દીધી છે. એ નોન-મોટરાઇઝ્ડ સેલબોટ છે અને તેમની યાત્ર અવિરત ચાલશે.

- પહેલી વખત એ રેસ 50 વર્ષ પહેલાં યોજાઇ હતી. કર રોબિન નોક્સ જોન્સટને તેને 312 દિવસમાં પૂરી કરી હતી. તેઓ વિશ્વના એક એવા શખ્સ હતા જેણે સમુદ્રમાં સમગ્ર વિશ્વની પરિક્રમા કરી હતી. ટોમીનું તેને 311 દિવસમાં કરવાનું લક્ષ્ય છે. 18 અન્ય સ્પર્ધકો છે. આ રેસમાં તમામ એવા જ ઉપકરણ અને એવી જ હોડીનો ઉપયોગ કરશે, જેવી સર રોબિને કરી હતી. મેડિકલ ઇમરજન્સી માટે સેટેલાઇટ ફોન તેમને આપવામાં આવ્યા છે. કમાન્ડર ટોમીની હોડી 10 મીટરની છે, જેને 'થુરિયા' નામ અપાયું છે. સર રોબિનની બોટ જેવી જ તેની ડિઝાઇન છે. તેમની બોટ 'સુહાલી' મુંબઇમાં જ બની હતી.

- પીવાના પાણી માટે ટોમીએ વરસાદ પર નિર્ભર રહેવું પડશે. બહારથી કોઇ પ્રકારની મદદ નહીં મળે. ટોમીનું બાળપણ નૌકાદળને જોતા જ વીત્યું છેે. કેરળમાં તેમના દાદા ખેડૂત હતા. પિતા નૌકાદળ પોલીસમાં હતા અને માતા ગૃહિણી હતાં. નોકરી માટે પિતા પરિવાર સાથે અલેપ્પી આવી ગયા હતા. ટોમીના એક નાના ભાઇ પણ છે જે આઇટી પ્રોફેશનલ છે અને ન્યૂઝીલેન્ડમાં સર્વિસ કરે છે. ટોમીએ જ્યારે તૃષ્ણા જહાજમાં પહેલી વખત યાત્રા કરી ત્યારથી જ તેમણે નક્કી કરી લીધું હતું હતું એક દિવસ એકલા પોતાની બોટમાં વિશ્વ ફરવું છે. પછી તેઓ નિવૃત્ત કમાન્ડર દિલીપ ડોંડેની સાથે આઇએનએસવી મહાદેઇમાં વિશ્વની યાત્રાએ ગયા હતા. પરંતુ આ યાત્રામાં પડાવ હતા. ચાર સ્થળોએ રોકણ કર્યું હતું. હવે જે યાત્રા પર ટોમી છે તે નોન સ્ટોપ છે.

Indian Navy Commander will sail the boat around the world in historic Golden Globe Race. this will be the world record if it gets complete withing 311 days.