ભૂલથી સરહદ ઓળંગીને આવેલા પાકિસ્તાની બાળકને ભારતીય સૈન્યએ નવા કપડાં તથા મિઠાઈ સાથે મોકલ્યો

નેશનલ ડેસ્કઃ ગત અઠવાડિયે, બુધવારે ભારતીય સૈન્યએ એક પાકિસ્તાની બાળકને પાકિસ્તાની સૈન્યને સોંપી દીધું. આ બાળક ભૂલથી સરહદ પાર કરીને ભારતના જમ્મુ-કાશ્મીરના પુંછ જિલ્લામાં આવી ગયો હતો. પાકિસ્તાન દ્વારા અધિકૃત કાશ્મીર સાથે સંબંધ રાખનારા આ બાળકને મિઠાઈ અને નવા કપડાં સાથે પાછો મોકલવામાં આવ્યો. મીડિયા અહેવાલ પ્રમાણે, આ બાળકનું નામ મોહમ્મદ અબ્દુલ્લાહ છે. 24 જૂનના રોજ આ બાળક પુંછ જિલ્લાના દેગવાર વિસ્તારમાં મળ્યો હતો. ત્યારબાદ તેને જમ્મુ-કાશ્મીર પોલીસની સામે રજૂ કરાયો હતો. એક સુરક્ષા પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, બાળકને માનવતાના આધારે છોડી દેવાયો છે. કારણ કે તે બહુ નાનો હતો. આ ઉપરાંત બન્ને દેશો વચ્ચે વિશ્વાસ-નિર્માણને પ્રોત્સાહન આપવાનો પણ એક હેતુ છે. પ્રવક્તાએ વધુમાં કહ્યું કે, 'ભારતીય સૈન્ય માનવતાના આધારે ઊભી છે. અને નિર્દોષ નાગરિકોના મામલે સંવેદનશીલતા જાળવી રાખે છે.' ભારત અને પાકિસ્તાનના વચ્ચેના તણાવ છતા, એ જાણીને ખુશી થાય છે કે, માનવતા હજુ પણ જીવંત છે. ભારતીય સૈન્યનું આ પગલું ખરેખર વખાણવાલાયક છે. આપણે આશા રાખીએ કે, ભવિષ્યમાં બન્ને દેશો તરફથી શાંતિ બનાવી રાખવા પર જોર આપવામાં આવે. 12 બાળકો 10 દિવસ એવી ગુફામાં રહ્યા જ્યાં ખાવા-પીવાનું તો ઠીક એક-એક શ્વાસ લેવા સંઘર્ષ કરવો પડે

Indian Army gives sweets to pakistani boy who crossed LOC sends him Back Safely click here to read more