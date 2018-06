દેશમાં વાર્ષિક 20 અરબ યૂનિટ વીજળીની બચત માટેનો પ્લાન

નેશનલ ડેસ્ક: વીજળી મંત્રાલય આવનારા સમયમાં એર કંડીશનર માટે તાપમાનનું સામાન્ય સ્તર 24 ડિગ્રી નક્કી કરી શકે છે. જો આવું થાય તો દેશમાં વાર્ષિક 20 અરબ યૂનિટ વીજળીની બચત થશે. સાથે જ લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર પણ સકારાત્મક પ્રભાવ પડશે. આ બાબતે ઉર્જા મંત્રી આર. કે. સિંહે એર કંડીશન (એસી)ના ક્ષેત્રમાં ઉર્જા બચાવવાના અભિયાનને શરુ કરતા કહ્યું કે,'એર કંડીશનરમાં એક ડિગ્રી તાપમાન ઊંચું કરવાથી વીજળીના વપરાશમાં 6% જેટલો ઘટાડો થઇ શકે છે.'

- એર કંડીશનર બનાવતી મુખ્ય કંપનીઓ અને સંગઠનો સાથે બેઠકમાં તેમણે કહ્યું,'શરીરનું સામાન્ય તાપમાન 36 થી 37 ડિગ્રી સેલ્સિયસ છે, પણ ઓફિસ, બેન્ક અને હોટેલમાં 18થી 21 ડિગ્રી તાપમાન રાખવામાં આવે છે. આ માત્ર હાનિકારક જ નહીં પણ સ્વાસ્થ્ય ઉપર પણ ખરાબ અસર કરી શકે તેમ છે. આ તાપમાનમાં લોકોએ ગરમ કપડાં પહેરવા પડતા હોય છે અથવા તો ચાદરનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. તે હકીકતમાં ઉર્જાની બરબાદી છે. તેને જોતા જાપાન જેવા કેટલાક દેશોમાં તાપમાન 28 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રાખવાનો નિયમ બનાવાયો છે.'

- ભવિષ્યમાં લેબલ લગાવીને ગ્રાહકોને એ પણ બતાવવામાં આવશે કે તેમના રૂપિયાની બચત અને સ્વાસ્થ્યની દ્રષ્ટિએ એસીનું તાપમાન કેટલું રાખવું યોગ્ય છે. આ તાપમાન 24થી 26 ડિગ્રીની વચ્ચે રહેશે.

