આકાશ અંબાણીની સગાઈમાં મહેમાનોને હાઈટેક રીતે ભોજન પીરસાયાનો દાવો

નેશનલ ડેસ્ક: દેશના સૌથી અમીર વ્યક્તિ મુકેશ અંબાણીના દીકરા આકાશ અંબાણીની સગાઈ એટલી આલીશાન હતી કે તેની ચર્ચાઓ હજુ સુધી ચાલી રહી છે. તાજેતરમાં આકાશ અંબાણીની સગાઇ પાર્ટીના કેટલાક વીડિયો પણ સામે આવ્યા છે જેમાં એક વીડિયો માટે એવો દાવો કરવામાં આવ્યો છે કે આ પાર્ટીમાં ડ્રોન્સની મદદથી મહેમાનોને સ્નેક્સ અને ભોજનની કેટલીક વાનગીઓ પીરસવામાં આવી હતી.

- સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઇ રહેલા આ વીડિયોમાં ડ્રોન તો નથી દેખાતા પણ બલૂનના ગુચ્છા એકસાથે હવામાં ઉડતા નજરે પડે છે. દરેક ટ્રેને બલૂન સાથે બાંધવામાં આવી છે અને તેના છેડેથી એક દોરી કોઈ વેઈટર પકડીને મહેમાનોને ફૂડ સર્વ કરતો હોય તેવું જોવા મળી રહ્યું છે. કથિત રીતે આ વીડિયો આકાશ અંબાણી અને શ્લોકા મેહતાની સગાઇનો હોવાનું કહેવામાં આવી રહ્યું છે અને સોશિયલ મીડિયા પર એ જ મેસેજ સાથે વાયરલ થઇ રહ્યો છે.

- જોકે હાલ તો આ વીડિયોની કોઈ પુષ્ટિ થઇ શકી નથી. જણાવી દઈએ કે આકાશ અંબાણીની સગાઇમાં ફ્રાન્સની લકઝરી ફૂડ બ્રાન્ડ Ladureeને ખાવા-પીવા માટેનો કોન્ટ્રાકટ આપવામાં આવ્યો હતો. મુકેશ અંબાણીના ઘર એન્ટિલિયાને આર્જેન્ટિનાથી મંગાવવામાં આવેલા ફૂલોથી સજાવવામાં આવ્યું હતું. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Buzz from Akash Ambani engagement ceremony where guests were served food with drone. This high tech thing was used at Antilia during engagement celebration at Antilia.