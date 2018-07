પહેલ: બિહારની બક્સર ખાતેની જેલમાં કેદીઓને રહેવા માટે મળે છે 1 BHK ફ્લેટ, ફ્લેટમાં પરિવારના 4 સભ્યોને પણ રહેવાની છૂટ

નેશનલ ડેસ્ક: જેલની અલગ પરિકલ્પનાઓ વચ્ચે ઐતિહાસિક-ધાર્મિક નગરી બક્સરમાં એક જેલ એવી છે, જ્યાં કેદીઓને ક્યારેય અહેસાસ નથી થતો કે તે જેલમાં છે. જેલમાં ન માત્ર તેમને પરિવારો સાથે રહેવા માટે ફ્લેટ આપવામાં આવે છે પણ તેમને તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ પણ મળે છે, જે એક માણસ જેલની બહાર મેળવે છે.

* સિલેક્ટેડ કેદીઓને આપવામાં આવે છે પરિવારના લોકો સાથે રહેવાની છૂટ

- રાજ્ય વિધિક સેવા પ્રાધિકરણ આખા બિહારની જેલોમાં કેદ તમામ કેદીઓમાંથી એ કેદીઓની મુક્ત જેલવાસ માટે પસંદગી કરે છે, જે કુખ્યાત કેદીઓ ન હોય. સાથે જ, કોઈ ગંભીર ગુના માટે સજા ન કાપી રહ્યો હોય. સંગઠિત બોર્ડ ઊંડાણપૂર્વક તમામ પાસાઓને ધ્યાનમાં લઈને કેદીઓની પસંદગી કરે છે. સૌથી છેલ્લે પોલીસ અધિક્ષકની મંજૂરી બાદ આ કેદી પોતાના પરિવારના ચાર સભ્યો સાથે મુક્ત જેલમાં બનેલા ફ્લેટમાં રહી શકે છે.

* કેદીઓ માટે બનાવવામાં આવ્યા છે 102 1 BHK ફ્લેટ

- બક્સર મુક્ત કારાવાસમાં કેદીઓના રહેવા માટે 102 ફ્લેટ બનાવવામાં આવ્યા છે. જોકે, વર્તમાનમાં માત્ર 50 કેડી જ મુક્ત કારાવાસમાં પોતાના પરિવારના ચાર સભ્યો સાથે રહે છે. આ દરમિયાન તેમને અહેસાસ નથી થતો કે તેઓ જેલમાં છે. છેલ્લા 2 વર્ષોમાં ઘણા બધા કેદી અહીંથી પોતાની સજા પુરી કરીને જઈ ચુક્યા છે. પણ, તેઓ જ્યાં સુધી મુક્ત કારાવાસમાં રહ્યા, ખુશી-ખુશી પોતાનો સમય વિતાવ્યો. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Bihar buxar open jail prisoners get one bhk flat to stay with family. This is a unique concept adopted by Bihar Buxar jail.