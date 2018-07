આર્મીમાં કામ કરતા યુવાનના પિતાએ છોકરીવાળા પાસે માંગ્યું દહેજ, દીકરાએ યુવતીના ઘરે જ ફેરા ફરી લીધા

નેશનલ ડેસ્ક: બિહાકના સિવાન જિલ્લાના મહારાજગંજથી એક અનોખો કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં એક યુવક પોતાની પ્રેમિકા સાથે લગ્ન કરવા માંગતો હતો પણ તેના પિતા દહેજ માટે અડેલા હતા. આ પછી યુવક પોતાના પિતાની મંજૂરી લીધા વગર જ યુવતીના ઘરે જતો રહ્યો અને તેની સાથે લગ્ન કરી લીધા. બતાવાઈ રહ્યું છે કે યુવતી જિલ્લાના બારાડીહ ગામની રહેવાસી છે. બંને પુખ્ત છે.

- જાણકારી મુજબ યુવકનું નામ વિશાલ કુમાર છે અને તે આર્મીમાં નોકરી કરે છે. ગયા એક વર્ષથી તેની બારાડીહની લક્ષ્મીના કુમારી સાથે લવસ્ટોરી ચાલી રહી હતી. તેના માટે લક્ષ્મીનાના પિતા ભિખારી યાદવે યુવકના ઘરે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મોકલાયો પણ વિશાલના પિતા હિરદયાલ યાદવ દહેજ માટે જીદ પર આવી ગયા હતા.

- વિશાલને જેવી આ વાતની જાણકારી મળી કે તેના પિતા દહેજ માટે અડી ગયા છે, તો તે ગુરુવારે સીધો લક્ષ્મીનાના ઘરે પહોંચ્યો અને લગ્નનો પ્રસ્તાવ આપ્યો. યુવતીના પરિવારજનોએ આ પ્રસ્તાવ તરત સ્વીકારી લીધો. આ પછી ગામના કેટલાક વરિષ્ઠ લોકોને બોલાવવામાં આવ્યા અને ઘરમાં જ પંડિતને બોલાવીને મંડપ બાંધવામાં આવ્યો.

- આ પછી બંનેના લગ્ન કરી દેવામાં આવ્યા, લગભગ 2 કલાક ચાલેલા આ લગ્ન પ્રસંગમાં ગામના કેટલાયે મોટા વ્યક્તિઓ હાજર રહ્યા હતા. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

Army man got married at girls house opposing fathers decision. This is truly an amazing incident of India.