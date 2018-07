પિતા પાસે ભણાવવા માટે રૂપિયા નહોતા એટલે 12માં ધોરણ સુધી કરી મજૂરી, 5 હજારવાળી નોકરી કરી-બાળકોને ટ્યુશન કરાવ્યા, હવે બન્યા ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર

સીકર (રાજસ્થાન): નવલગઢના શિમ્ભુદયાલ કુમાવતને ભોપાલ રીજીયનમાં ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્સ્પેકટરના પદે પોસ્ટિંગ મળી છે. કુમાવતને આ જ મહિનાની જોઇનિંગ છે. 25 વર્ષના શિમભુની કહાની દિલચસ્પ છે. પિતાએ કહ્યું - ભણતર માટે રૂપિયા નથી, ભગવાન બનીને આવ્યો દોસ્ત...

- શિમ્ભુદયાલે બતાવ્યું, બાળપણથી જ ભણવામાં હોશિયાર હતો. પિતા મજૂર હતા. આ માટે તેમની સાથે ભણતરની સાથે-સાથે મજૂરી કરવા પણ જતા. પિતાના સાથે ટાઇલ લગાવવાનું પણ શીખવા લાગ્યો હતો. - 10માં ધોરણથી જ પિતા મજૂરી માટે સાથે લઇ જતા હતા. તેનાથી ઘરનો ખર્ચો ચાલતો હતો અને મારા ભણતર માટે રૂપિયા પણ આવતા હતા. - 12માં ધોરણ સુધી આવતા આવતા પિતાએ ભણતર છોડવાનું કહી દીધું. પિતાએ કહ્યું - ભણતર છોડી દે અને મજૂરી કરવા માંડ. મારી પાસે તને ભણાવવા માટે રૂપિયા નથી. -હું તેમની વાતથી બેહદ નિરાશ થઇ ગયો. હું સંપૂર્ણ રીતે તૂટી ચુક્યો હતો, પણ મારા મિત્ર વિજયદીપ શેખાવત નવો પ્રકાશ બનીને આવ્યા.તે પિતા પાસે ગયા અને સમજાવવા લાગ્યા. પણ, તેમણે સાફ કહી દીધું કે મારી પાસે રૂપિયા નથી. - વિજયદીપે નવો રસ્તો કાઢ્યો. તેણે એક જગ્યાએ મને જોબ અપાવી, સાથે જ કેટલાક બાળકોના ટ્યુશન ક્લાસ પણ અપાવ્યા. કામથી દર મહિને પાંચ હજાર રૂપિયા મળતા હતા. મિત્રએ પોતાના બે બાળકો પણ ટ્યુશન માટે આપ્યા અને બીજા બે બાળકોની પણ વ્યવસ્થા પણ કરાવી. જેનાથી આગળના રૂપિયાની વ્યવસ્થા થઇ. નક્કી કર્યું કે જયપુર જઈને આગળના ભણતરની વ્યવસ્થા કરીશું. - જયપુર જઈને એક હોસ્ટેલમાં રહેવા લાગ્યો, અહીં પર પણ દોસ્ત દ્વારા લગાવવામાં આવેલી કંપનીની બ્રાન્ચમાં નોકરી કરવા લાગ્યો અને આ દરમિયાન લગભગ 50 હજાર રૂપિયાની બચત કરી. - થોડાક દિવસ પછી નોકરી છોડીને આગળનું ભણવા માંડ્યો. 6 મહિનાની તૈયારી કરી આ વર્ષે એસ.એસ.સી.ની પરીક્ષા પાસ કરી.

* ભજન ગાયક પણ છે...

શિમ્ભુદયાલ ભજન પણ ગાય છે. હાર્મોનિયમ વગાડવામાં પણ તેમને રસ છે. તે કહે છે કે તેનું લક્ષ્ય સિવિલ સેવામાં જવાનું છે અને તેના માટે તૈયારી કરી રહ્યો છું.

A father struggled to pay fees and son became income tax inspector. This is how a boy became income tax inspector.