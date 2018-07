રાજસ્થાનના શ્રીગંગાનગર એરપોર્ટ પર પહેલું વિમાન આવવાની 15 મિનિટ પહેલા જ રનવે પર સાંઢ આવી ગયો, પ્રવાસીઓને બેસાડાયા વૃક્ષ નીચે

શ્રીગંગાનગર: આ છે રાજસ્થાનમાં શ્રીગંગાનગર જિલ્લાના લાલગઢમાં બનેલું એરપોર્ટ. શ્રીગંગાનગરથી જયપુર વચ્ચે મંગળવારે અવ્યવસ્થાઓ વચ્ચે વિમાન સેવા શરૂ કરાઈ. સીએમ વસુંધરા રાજેએ જયપુરથી લીલી ઝંડી બતાવી 9 સીટર વિમાનને શ્રીગંગાનગર માટે રવાના કર્યું. લાલગઢ પટ્ટી પર લેેન્ડિંગના અંદાજે 15 મિનિટ પહેલા જ રન વે પર સાંઢ આવી ગયો. અહીં પ્રવાસીઓના બેસવા માટે વેઈટિંગ રૂમ પણ નથી. આથી રનવે નજીક ખાલી મેદાનમાં એક વૃક્ષ નીચે લોકો ખાટલા પર બેસી વિમાન પહોંચવાની રાહ જોતા રહ્યા. સલામતીની વાત કરીએ તો એરપોર્ટના રનવેના એરિયામાં ચાર દિવાલ પણ નથી. પોલીસવાળાએ વાહનો પર દોરડા બાંધી સલામતી ઘેરો બનાવ્યો.

* તપાસ માટે માત્ર એક પોલીસ કર્મચારી, લોકો વિમાન સુધી પહોંચી ગયા

એરપોર્ટ પર પ્રવેશ દરમિયાન મેટલ ડિટેક્ટર અને સ્કેનરની વ્યવસ્થા હોય છે. તેમાંથી દરેક પ્રવાસીએ પસાર થવું પડે છે. પરંતુ અહીં એરપોર્ટ પર સલામતીના નામે માત્ર એક પોલીસ કર્મચારીની ડ્યૂટી લગાવાઈ હતી. તેણે જ બધા પ્રવાસીઓની તપાસ કરી. આ સિવાય અહીં વિમાન જોવા માટે લોકોની ભીડ એકઠી થઈ. રેસ્ટોરાંમાં મોટી સંખ્યામાં ગ્રાહકો આવી જતા તેનું દેવાળું ફૂંકાઈ ગયું

A bull came on the way of plane landing at runway. Rajasthan airport started with controversy.