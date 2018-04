આ નાનકડા ભૂવાને ધૂણતો જોઈ તમે પણ કહેશો ''ખમ્મા માડી ખમ્મા''

અમદાવાદઃએક નાનકડા ભૂવાનો વીડિયો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે.આ વાઈરલ થયેલા વીડિયોમાં જોઈ શકાય છેકે એક બાળક ભૂવાની નકલ કરે છે.આ ટેણી મોટી ઉંમરના ભૂવાની જેમ જ ધૂણે છે.ભૂવાની માફક આ નાનકડો ભૂવો પણ હાકલા પડકારા કરે છે.આ ટેણકુંના પરીવારના સભ્યએ જ ઉતારેલો વીડિયો હાલમાં વાઈરલ થઈ રહ્યો છે.અમે અંધશ્રદ્ધાને પ્રોત્સાહન આપતા નથી ત્યારે આ વીડિયો માત્ર તમારા મનોરંજન હેતુ જ છે.

A small video is being viral. In this viral video it can be seen that a child replicates the ghosts. This tune is like a big old age. Like this, this small boy also challenges the child. This family member of this family has taken it. The video is currently being viral. When we do not promote superstition, these videos are just for your entertainment purposes.