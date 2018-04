મહિલાઓ સાવધાનઃ ફ્રૂટ વેચનારની કરતૂત મોબાઈલ કેમેરામાં થઈ કેદ

અમદાવાદઃઘરમાં શાકભાજી કે ફળ ખરીદવાની વાત આવે ત્યારે મોટાભાગે મહિલાઓ જ ખરીદી કરતી હોય છે.ફ્રૂટ ખરીદતી વખતે મહિલાઓ સ્વભાવ પ્રમાણે જ ભાવતાલ કરે છે.વેપારી પૈસા ઓછા કરે પછી જ ખરીદી કરતી હોય છે.જોકે અમે તમને જે વીડિયો દેખાડવા જઈ રહ્યા છીએ તે જોઈને તમે પણ કહેશો મહિલાઓ સાવધાન.ફ્રૂટ વેચનારની કરતૂત મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ છે.

Most of the women are buying when it comes to buying vegetables or fruits at home. Women buy the fare just as they are buying the fruit. The trader is buying money only after finishing it. However, by looking at the videos we are going to show you But women should be cautioned. The seller of the vendor s cell has been imprisoned in the mobile camera.