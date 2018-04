'દેશ રે જોયા દાદા...' ફિલ્મના હિરો હિતેન કુમાર આ ફિલ્મ કેમ જોઈ શકતા નથી?

અમદાવાદઃDivyaBhaskar.com ની વિશેષ રજૂઆત My Success Story માં આજે હિતેન કુમાર સાથે થઈશું રૂબરૂ.ગુજરાતી ફિલ્મોમાં વિલન તરીકે શરૂઆત કરનાર હિતેન કુમાર કઈ રીતે બન્યા હિરો? સુપર ડુપર ગુજરાતી ફિલ્મ 'દેશ રે જોયા દાદા પરદેશ જોયા'માં હિરો તરીકે કામ કરવાની હિતેન કુમારે શા માટે ના પાડી હતી? હિતેન કુમારને તેમના પહેલા નાટકના દિગ્દર્શકે શા માટે લાફો માર્યો હતો? આ તમામ સવાલોના જવાબ મેળવવા અને હિતેન કુમારની સંઘર્ષગાથા જાણવા જુઓ અમારો વિશેષ કાર્યક્રમ.

DivyaBhaskar.com s special introduction to My Success Story will be done today with Hiten Kumar. How did Hiten Kumar, who started as a villain in Gujarat movies, became a hero? Why did he not refuse to act as a hero in the super-duper Gujarati film Desh Jaane Dada Dada Parade Jaaya ? Why did Hiten Kumar beat his first play director? To get answers to all these questions and to know about Hiten Kumar s struggle, our special program.