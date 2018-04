માણસને મોટાભાગે સંબંધોથી જ દુખ કેમ મળે છે?જવાબ મેળવવા જુઓ વીડિયો

માણસનું જીવન સંબંધો પર આધારીત છે.માણસ માને છેકે તેના જીવનના સુખોનો આધાર સંબંધ છે.આમ છતા મોટાભાગના કિસ્સામાં સંબંધોમા જ કેમ દુખ મળે છે?સંબંઘથી જ સંઘર્ષ કેમ ઉત્પન થાય છે? સંબંધમાં માણસ સામેના વ્યક્તિને બદલવા પ્રયત્ન કરે છે.આવા કિસ્સામાં સંબંધમાંથી સંઘર્ષ પેદા થાય છે.તમને મુંઝવતા આ સવાલના જવાબ જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

Man s life depends on relationship. Man believes that the happiness of his life is related to relationship. In spite of all this, why is there a feeling of sadness in relationships? Why do you struggle only because of conflict? See the answer to this question.