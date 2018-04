શૌચાલયના પાણીમાંથી બનેલું શરબત તો તમે નથી પીતાને ?

શું તમે અમદાવાદમાં લારી પરથી શરબત પીવો છો? જો તમારો જવાબ હા હોયતો પહેલા આ વીડિયો જોઈ લેશો.અમદાવાદના એક જાગૃત નાગરિકે આ વીડિયો ઉતાર્યો છે.શરબતની લારી પર એક નાગરિકે જે જોયું તે જોઈને પોતે દંગ રહી ગયો.તેણે વીડિયો ઉતારતી વખતી લારીવાળાને વિનંતી પણ કરી.આ વીડિયો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે ત્યારે તમે પણ જુઓ કે શું છે આ વીડિયોમાં.

Do you smoke from larry in Ahmedabad? If you answer yes, then watch this video. A vigilant citizen of Amadabad has taken this video. A citizen of Sharad Bani was surprised at what he saw. He also requested the video depicting Lariyala. When this video is being viral You also see what is in this video.