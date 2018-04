દીકરીની છેડતી કરનાર મોલવીને માએ ભણાવ્યો પાઠ, જુઓ વીડિયો

સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે, વીડિયોમાં એક મા મસ્જિદમાં મોલવીને ડંડાથી માર મારી રહી છે. માનું કહેવું છે કે મોલવીએ તેની 8 વર્ષની દીકરીને ખોટી રીતે સ્પર્શ કર્યુ છે. વીડિયોમાં મા અને દીકરી બન્ને મોલવીને ડંડાથી માર મારી રહી છે. આ વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. વીડિયો ક્યાંનો છે એ વિશે કોઈપણ જાણકારી નથી મળી.

