માસૂમના મોતનો વાયરલ વીડિયો, લાચાર બાપની નજર સામે જ કલાકો સુધી રઝળ્યો બાળકનો મૃતદેહ

આ હૃદયદ્રાવક વીડિયો છત્તીસગઢના કોરિયાના બૈકુંઠપુર વિસ્તારનો છે જેમાં એક આદિવાસી પરિવાર પોતાની નજર સામે જ પોતાના સંતાનને દમ તોડતાં જોવે છે.આ બાળકને કૂતરું કરડતાં સારવાર માટે દાખલ હોસ્પિટલમાં કરાયો હતો જો કે ત્યાં તેની તબિયતમાં કોઈ જ ફેર ના પડતાં ત્યાંના ડોક્ટર દ્વારા તેને અન્ય હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે તેના પિતા પાસે વધુ સારવારના પૈસા ના હોવાથી તેઓ તેને અન્ય દવાખાન લઈ જવાના બદલે મજબૂરીમાં ઘરે લઈ જવાનું નક્કી કરે છે. પણ કુદરતને અન્ય કંઇક જ મંજૂર હોય તેમ તે બાળક તાવના લીધે રસ્તામાં જ મૃત્યુ પામે છે. આખી ઘટનામાં કરૂણતા તો એ હતી કે આ મરેલા બાળકના મૃતદેહને હવે ઘરે લઈ જવા માટે પણ કોઈ સાધન કે અન્ય સરકારી વ્યવસ્થા થઈ શકી નહોતી અને આ આદિવાસી પરિવાર રોડ વચ્ચે જ પોતાના વ્હાલસોયાને જમીન પર સુવડાવીને કોઈ વાહનની મદદ માટે કલાકો સુધી રાહ જોવા મજબૂર બન્યો હતો.

The viral video of the death of a innocent child even after his death parents had not found any vehicle for his dead body