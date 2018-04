GPSCની પરીક્ષામાં પ્રથમ આવનાર સન્ની પટેલની સફળતાનું રહસ્ય

અમદાવાદઃગુજરાત જાહેર સેવા આયોગ (GPSC) દ્વારા ક્લાસ-1 અને 2 ની ખાલી પડેલી 335 જેટલી જગ્યાઓ માટેની પરીક્ષાનું ફાઇનલ રિઝલ્ટ જાહેર કર્યું હતું.તાજેતરમાં જાહેર થયેલ પરીણામમાં સન્ની પટેલ નામનાં વિદ્યાર્થીએ પ્રથમ સ્થાન મેળવ્યું છે. સન્નીએ લેખિત પરિક્ષામાં કુલ 545.75માંથી 475.7 માર્કસ,જ્યારે વાઇવામાં તેમને 70 માર્કસ મળ્યા હતાં.સન્ની પટેલની આ સફળતાનું રહસ્ય જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

The Gujarat Public Service Commission (GPSC) declared the final result of 335 vacancies for class-1 and 2 vacancies. The latest results were declared by Sunny Patel, a student named Sunny Patel. Sunny scored a total of 475.7 marks out of 545.75 in the written examination, while in Vaiya he got 70 marks. To know the secret of this success of Sunny Patel, see this video.