4 વર્ષની છોકરીએ 'સાસુ-વહુ'ની માથાકૂટનો બનાવેલો આ વીડિયો લાખો લોકોએ જોયો, તમે જોયો?

અમદાવાદઃગુજરાતના વાંકાનેરની 4 વર્ષની એક છોકરી આજકાલ સોશિયલ મીડિયામાં છવાઈ ગઈ છે.ધ્યાની જાની નામની આ છોકરીએ સાસુ-વહુની માથાકૂટ પર બનાવેલો વીડિયો હાલમાં ધુમ મચાવી રહ્યો છે.આ વીડિયોમાં નાનકડી ધ્યાનીએ શાનદાર અભિનય કરી બધાને પ્રભાવિત કરી દીધા છે.આ વીડિયોથી મનોરંજન તો મળે જ છે પણ સાથે-સાથે સમાજને સંદેશ પણ મળે છે.આ વીડિયોમાં ધ્યાનીના પિતા ધવલ જાનીએ સ્ક્રિપ્ટીંગ અને ડિરેક્શન કર્યું છે.નાનકડી ધ્યાનીના આવા વધુ વીડિયો જોઈ શકશો facebook.com/Theyanitube પર.

A four-year-old girl from Gujarat s Wankaner has been in social media nowadays. The girl named Nadi Jani has been making a beeline for a mother-in-law. This video has been inspired by the smallest actress and has impressed everyone. There is also a message to the society as well. In this video Dhani s father Dhawal jani has scripted and directed. You can see more such videos of Dhyani at facebook.com/Theyanitube.