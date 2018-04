આ બિલાડીને છે મોબાઈલનું સખત વ્યસન,આવી બિલાડી પહેલા જોઈ નહિ હોય

અમદાવાદઃઆજના માણસને અનેક પ્રકારના વ્યસન છે.આ વ્યસનોની યાદીમાં એક વધું વ્યસન ઉમેરાયું છે તે એટલે મોબાઈલનું વ્યસન.જોકે તમને જાણીને નવાઈ લાગશે કે આ મોબાઈલનું વ્યસન હવે માત્ર માણસમાં જ નહિ પ્રાણીઓમાં પણ જોવા મળે છે.અમે તમને જે આ વીડિયો બતાવવા જઈ રહ્યા છીએ તેમા તમે જોશો કે એક બિલાડીને પણ મોબાઈલનું સખત વ્યસન છે.



Today s man has a lot of addiction. There is an addiction addiction to this addictive list. So mobile is addictive. However, you may be surprised to know that this mobile addiction is now seen only in humans and not only in animals. We are going to show you this video. You will see that even a cat is a mobile addiction addict.