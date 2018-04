પુરૂષોના સ્તન મોટા થવા પાછળ આ બે પ્રકારના તેલ જવાબદાર

અમેરિકામાં થયેલા એક સંશોધન મુજબ પુરૂષાના સ્તન અસામાન્ય રીતે વધવાની બિમારી પાછળનું એક કારણ મળી ગયું છે.સંશોધકોએ કરેલા સંશોધન પછી નીકળેલા તારણ મુજબ આપણે વાપરતા બે પ્રકારના તેલ જવાબદાર મનાય છે.રેમ્જી નેશનલ ઈસ્ટિટ્યૂટ ઓફ એન્વાયરમેન્ટલ હેલ્થ સાઈન્સ ના મુખ્ય સંશોધક ટાયલર રેમ્જીએ તેલોના ઉપયોગ વખતે સાવધાની રાખવા કહ્યું છે.આ તેલોમાં એવા કેમિકલ હોય છે જે હાર્મોન્સમાં ફેરફાર કરે છે.પુરૂષોના સ્તન મોટા થવાની આ બિમારીને ગાઈનેકોમસ્ટિયા કહે છે.શું તમે પણ આ બીમારી માટે જવાબદાર ઠરેલ આ બે પ્રકારના તેલનો તો ઉપયોગ નથી કરતાને તે જાણવા જુઓ આ વીડિયો.

