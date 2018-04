મંદિરમાં અંગત પળો માણતુ હતું કપલ,વીડિયો વાઈરલ

અમદાવાદઃએક વીડિયો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે.આ વીડિયોમાં જોઈ શકાય છેકે એક કપલ કઢંગી હાલતમાં છે.રોષે ભરાયેલા લોકોએ વીડિયો બનાવી વાઈરલ કર્યો છે.લોકોમાં રોષ એટલા માટે હતો કેમકે મંદિરમાં આ કપલ કામલીલા કરી રહ્યું હતું.લોકોમાં વધારે રોષ એટલા માટે હતો કેમકે આ કપલ ગાર્ડનના બદલે મંદિરમાં અંગત પળો માણતુ હતું ભગવાનના ધામમાં કપલે જે કૃત્ય આચર્યું તે તમે પણ જુઓ.

A video is being viral. In this video it can be seen that a couple is in a tough situation. The people filled with roles have made the video viral. The people were so angry because this couple was doing Kamalula in the temple. You also acted in the temple See