ઘોરણ-10 ગણિતનું પેપર છેલ્લા 20 વર્ષમાં પહેલીવાર અઘરું? વિદ્યાર્થીઓ નારાજ

ધોરણ-10ના ગણિતના પેપરે વિદ્યાર્થીઓનું 'ગણિત' ખોટું પાડ્યું?ગણિતના શિક્ષકો પણ ગણિતના પેપરને અઘરું ગણાવે છે.અભ્યાસક્રમ બહારના પ્રશ્નો પુછાયા હોવાનો આરોપ છે.પેપર માં પૂછાયેલા પ્રશ્નો અઘરા અને અટપટા લાગ્યા હોવાની પણ ફરીયાદ ઉઠવા પામી છે.આ સંજોગોમાં કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ સમયમર્યાદામાં પેપર ન લખી શક્યા નથી બોર્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલ બ્લૂ પ્રિન્ટની અવગણના? આ મામલે વાલી-વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા તટસ્થ તપાસની માંગ ઉઠી છે.સોશિયલ મીડિયામાં આ મુદ્દા પર મેસેજ વાઈરલ થયા છે.જુઓ વિદ્યાર્થીની વેદના.

Mathematics papers in class 10 incorrectly defame students math? Mathematics teachers also consider mathematics paper difficult.There are complaints about questions outside the seminar. The questions asked in paper have also been found to be difficult and complicated. In these circumstances some students could not write the paper in time. See the pain of the student.