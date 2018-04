પ્રિયા પ્રકાશના વાઈરલ વીડિયોને ભુલાવી દે તેવો Spoof વીડિયો વાઈરલ

અમદાવાદઃપ્રિયા પ્રકાશનો આંખ મારતો વીડિયો વાઈરલ થયો હતો.આ વીડિયો પછી અન્ય યુવતીઓના આ પ્રકારના વીડિયો વાઈરલ થઈ રહ્યા છે.આ સીલસીલો યથાવત છે ત્યારે એક વિદેશી યુવતીનો વીડિયો વાઈરલ થયો છે.આ વાઈરલ વીડિયોના અંતમાં યુવતી મારકણી અદાથી આંખ મારે છે.જોકે આંખ મારે તે પહેલા યુવતી શું કરે છે તે જાણવા જુઓ આ વાઈરલ Spoof વીડિયો.

The videos of the other girls were viral after this video. The videos of these girls are being viral after this video. The video of a foreign girl has been viral when these seals are unavailable. At the end of this viral video, the girl shoots an eye on her face. The Viral Spoof Video