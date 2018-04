'રોણા સેરમા' ફેમ ગીતા રબારીએ લગ્ન અંગેના સવાલનો સૌપ્રથમ વાર આપ્યો જવાબ

અમદવાદઃ'રોણા સેરમા' ગીતથી ગીતા રબારી રાતો રાત લોકપ્રિય બની જાય છે.બે વર્ષમાં રાતોરાત મેળવેલી સફળતાથી આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં ગીતા રબારી જાણીતું નામ છે.જોકે ગીતા રબારીના લગ્ન થયા છે કે નહિ તે અંગે હજુ સુધી કોઈ જાણતું નથી.દિવ્યભાસ્કર ડોટ કોમની વિશેષ રજૂઆત માય સક્સેસ સ્ટોરીમાં લગ્ન વિશે પૂછાયેલા સવાલનો સૌપ્રથમ વખત ગીતા રબારીએ જવાબ આપ્યો હતો.આ વીડિયોમાં સાંભળો જવાબ અને આ સમગ્ર વાતચીત તમે જોઈ શકશો શનિવારે રાત્રે 8 વાગ્યે.

Geeta Rabari is popularly known as Rana Sarma by the song Rana Sarama . Geeta Rabari is a popular name in Gujarat today, with the success of overnight success. Though nobody knows about Geeta Rabari being married, special presentation of Divya Bhaskar.com is My Success. Gita Rabari answered the first question asked about marriage in the story. You can see this whole conversation on Saturday night at 8 o clock.