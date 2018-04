મોદીએ દેશના પહેલા 1200 હોર્સપાવર એન્જિનને બતાવી લીલી ઝંડી, આ છે ખાસિયત

ભારતીય રેલવેનું એન્જિન હવે વધુ શક્તિશાળી બની ગયું છે.10 એપ્રિલે PM નરેન્દ્ર મોદીએ બિહારના મધેપુરાનાં એન્જિન કારખાનામાં દેશનાં પહેલાં 12,000 હોર્સપાવરનું ઈલેક્ટ્રિક રેલવે એન્જિનને લીલી ઝંડી બતાવી. તેની સાથે જ ભારત હવે રશિયા, ચીન, જર્મની જેવા દેશોની હરોળમાં આવી ગયો છે. ભારતીય રેલવે પાસે અત્યાર સુધી 6,000 હોર્સપાવરનું રેલવે એન્જિન હતું. આ હાઈ-સ્પીડ એન્જિનને કારણે હવે 120 Kmphની સ્પીડે દોડશે માલગાડીઓ. આ એન્જિનની મદદથી 9000 ટન સુધીનો માલ-સામન ખેંચી શકાશે. ભારતીય રેલવે 20,000 કરોડના ખર્ચે આગામી 11 વર્ષમાં. આ પ્રકારનાં 800 જેટલા એન્જિન બનાવવાનું વિચારી રહી છે. જે માટે ભારતીય રેલવેએ ફ્રાન્સની કંપની એલ્સટોમ સાથે હાથ મિલાવ્યો છે. પહેલા પાંચ એન્જિનને આયાત કરવામાં આવશે. જ્યારે બાકીનાં 795 એન્જિનનું નિર્માણ બિહારના મધેપુરા એન્જિન કારખાનામાં કરવામાં આવશે

