નરેન્દ્ર મોદી ફરસાણ તળતા જોવા મળ્યા? વીડિયો વાઈરલ

અમદાવાદઃએક તરફ સમાચાર આવી રહ્યા છેકે નરેન્દ્ર મોદીએ ઉપવાસ કર્યા છે.જોકે બીજી તરફ એક વીડિયો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે જેને પહેલી નજરે જોતા લાગે છેકે મોદી ફરસાણ તળે છે.આ વાઈરલ વીડિયોમાં જોવા મળતો માણસ નરેન્દ્ર મોદી જેવો ચહેરો ધરાવે છે.અસલી મોદીએ ભલે ઉપવાસ કર્યા પણ નકલી મોદીએ કઈ રીતે ફરસાણ તળ્યું તે જુઓ.

On one hand, the news is coming that Narendra Modi has fasted. However, on the other hand a video is being viral. At first glance, it seems that Modi is lying down. The man found in this viral video has a face like Narendra Modi. Though Modi fasted fast See also how fake Modi dropped the floor.