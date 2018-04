ચમત્કારઃ આ માણસને પેટ છે કે હેન્ડપંપ? મોઢામાંથી છૂટે છે ફુવારા

અમદાવાદઃઆ વીડિયો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે.વીડિયો જોઈને લાગશે કે સામાન્ય માણસ પણ ચમત્કાર સર્જી શકે છે.માણસ સામાન્ય રીતે મોઢા વડે પેટમાં પાણી નાખતો હોય છે.મોઢા વડે પેટમાં પાણી નાખવું સરળ છે.જોકે તમને કોઈ કહે કે પેટમાં પડેલું પાણી ફૂવારાની જેમ મોઢા વાટે બહાર કાઢી શકશો? તમે જવાબમાં ના પાડશો પણ આ વીડિયોમાં રહેલા માણસને કોઈ આવુ કહે ત્યારે શું કરે છે તે તમે પણ જુઓ.

This video is viral. Watching the video, it looks like this man can also create a miracle. Normally, it is easy to pour water into the stomach with a mouth. It is easy to pour water in the stomach with your child. However, if someone tells you that the water in the stomach is like a foam Can you get out? You will not deny in reply but you also see what happens when someone tells the person in this video.