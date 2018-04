'પુરુષાર્થ'ના સ્થાને 'સ્ત્રીઆર્થ' શબ્દનો સૌપ્રથમ ઉપયોગ કરનાર આ લેખિકાને મળો

અમદાવાદઃલેખિકા અને સંપાદક પ્રતિભા ઠક્કરે ગુજરાતી સાહિત્ય ક્ષેત્રે અનોખી પહેલ શરૂ કરી છે.તેમણે નવા શબ્દ 'સ્ત્રીઆર્થ' શબ્દની શોધ કરી છે.તેમણે વર્ષ 2008માં 'સ્ત્રીઆર્થ' નામની લઘુકથા લખી હતી.તેમણે આ વાર્તાની નાયિકાના મુખે વાક્ય બોલાવ્યું''મારી મહેનત માટે સ્ત્રીઆર્થ શબ્દ કેમ ન વાપરુ?''.''મારી મહેનત માટે પુરુષાર્થ શબ્દ કેમ વાપરું?'' આ પછી તેઓને 'સ્ત્રીઆર્થ' શબ્દનો વ્યાપ વધારવાનો વિચાર આવ્યો અને પછી તેમણે શું કર્યું તે જાણીએ તેમની સાથેની આ ખાસ મુલાકાતમાં.

Writer and Editor Pratibha Thakkar has started a unique initiative in the field of Gujarati literature. She has invented the new word Vishyararth . She wrote a short story called Vishyarartha in 2008. She called the line at the mouth of the heroine of this story.Why do not you use the word of women for my hard work Why do you use the word purushartha for my hard work?fter this, they got the idea of ​​expanding the word womens and then what they did know this special interview with them.