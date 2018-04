આ છે યોગીના UPનું ગુંડારાજ, બંદૂકની અણીએ થઈ રહી છે પરીક્ષામાં ચોરી

આ વીડિયો છે યોગી આદિત્યનાથનાં UPનો.વીડિયોમાં એક વ્યકિત બંદૂકની અણીએ આગ્રાની એક યુનિવર્સિટીમાં વિદ્યાર્થીને ચોરી કરાવી રહ્યો છે. વીડિયોમાં દેખાઈ રહ્યું છે કે ક્લાસરૂમાં વિદ્યાર્થીઓ ચોરી કરી રહ્યા છે. અને આ વિદ્યાર્થીઓને એક વ્યકિત મદદ કરી રહ્યો છે. આગ્રામાં આવેલી ભીમરાવ આંબેડકર યુનિવર્સિટીમાં આવેલી ક્રિષ્ના એકેડમની આ ઘટના છે. જ્યાં બી.એ પહેલા વર્ષની પરિક્ષા ચાલી રહી હતી. ત્યારે અચાનક એક બંદૂકધારી વ્યકિત ક્લાસરૂમમાં ધસી આવ્યો હતો. આ વ્યકિત ના તો તે કોલેજનો વિદ્યાર્થી છે ના તો સ્ટાફ મેમ્બર છે. ઘટનાની જાણ પહેલા જિલ્લા શિવસેના પ્રમુખ વીનૂ લવાનિયાને થઈ હતી. તેમણે આ વ્યકિતનો વીડિયો લઈને સોશ્યલ મીડિયા પર વાયરલ કરી દીધો હતો. કોલેજનાં કુલપતિએ ઘટના પછી તરત જ પોલીસને જાણ કરી હતી.હાલ પોલીસ કોલેજના સ્ટાફ અને વિદ્યાર્થીઓની મદદથી આરોપીની શોધ કરી રહી છે

