ગિરનાર પર ભગવાન 'મહાદેવ' દેખાયા! ફોટો વાઈરલ

અમદાવાદઃસોશિયલ મીડિયામાં એક ફોટો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે.આ ફોટો સાથેના લખાણમાં દાવો કરાયો છેકે પર્વત પર ભગવાન મહાદેવ દેખાયા છે.આ લખાણમાં અનુરોધ પણ કરાયા છેકે તમને દેખાય તો આગળ મોકલો.આથી લોકો આ ફોટો આગળ મોકલી રહ્યા છે.DivyaBhaskar.com અંધશ્રદ્ધાને વેગ આપવામાં માનતું નથી.અમે આ ફોટો વાઈરલ થઈ રહ્યો છે તે બાબતે માત્ર માહિતી આપીએ છીએ

In the social media, a photo is being viral. The text accompanying this photo has claimed that Lord Mahadev has appeared on Girnar Mountain. The text has also been requested that if you see it, then forward it. People are sending this photo to the front. DivyaBhaskar.com Speed ​​up superstition We do not believe it. We give only information about this photo being Viral