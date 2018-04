LIVE આત્મહત્યાનો વીડિયો વાઈરલ,વાઈરલ કરવાનું કારણ જાણી તમે પણ...

આ વાઈરલ વીડિયો કોઈ એક શહેરના બ્રિજ પર ઉતારવામાં આવેલો છે.વીડિયોમાં જોઈ શકાય છેકે એક યુવક રડી રહ્યો છે.તેના ચહેરા પરથી લાગે છેકે તેને કશું ગમતું નથી માટે સ્થિર ઉભો રહી શકતો નથી.યુવકની આ દ ે કોઈ મોબાઈલમાં શૂટ કરી રહ્યું છે.આ યુવક બ્રિજની પાળી પર ચઢી કુદકો મારવા જાય છે છતા વીડિયો ઉતારનાર તેને રોકતો નથી.યુવક બ્રિજ પરથી કુદી જાય છે પછી પણ વીડિયો ઉતારવાનું ચાલું રહે છે અને પછી શું થયું તે તમે પણ જુઓ.

This viral video is taken on one of the city s bridges. It can be seen in the video that a young man is crying. From his face, he feels that he does not like anything, he can not stand still. This youth is shooting in a mobile phone. This young man The bridges move on to the shifts, but the video taker does not stop it. The euphoria erupts from the bridge and then the video continues to take off and what happened later You see it as wel