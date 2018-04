અપેક્ષા રાખ્યા પછી દુખી થવું પડે છે તો જુઓ આ વીડિયો

અમદાવાદઃમાણસ બીજા પર અપેક્ષા રાખતો હોય છે.માણસને અન્ય માણસ પાસે કેટલીક અપેક્ષાઓ હોય છે.માણસ દરેક સંબંધમાં અપેક્ષા રાખી શકે છે.જોકે દરેક અપેક્ષાઓ પુરી ન થાય ત્યારે તે દુખી થતો હોય છે.માણસને એવુ લાગતું હોય છેકે સામેના માણસે તેની અપેક્ષા પુરી ન કરી માટે સંબંધ પણ પુરા કરી દેવા.માણસ કોઈ સંબંધમાં અપેક્ષા રાખે છે ત્યારે સંબંધ તૂટવાનો ખતરો રહે છે.માણસની આ સ્થિતી માટે કૃષ્ણ શું કહે છે તે જુઓ.

Man is expecting another. Man has some expectations. Man can expect in every respect. Though every expectation is not fulfilled, he is sad. Look at what Krishna calls for this condition of man.